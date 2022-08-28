Mersin yerel: Mersin Büyükşehir, Zafer Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Yüzme Şenliği Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında yüzme şenliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen yüzme şenliğine, yedi kulüpten 165 küçük sporcu katıldı. Ebeveynlerin de ilgi gösterdiği şenlikte katılımcıların tamamı madalya almaya hak kazanırken Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sporcu ve ailelerine cupcake ve dondurma ikramında bulundu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı olması dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenledik. Bunlardan bir tanesi de yüzme şenlikleriydi. Yüzme branşında faaliyet gösteren kulüplerimizle birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Yedi kulübümüz bize destek verdi ve 165 sporcumuz katıldı. Yarış formatında değil, şenlik formatında bir yüzme şenliği düzenledik" diye konuştu.