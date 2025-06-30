Büyük Toramanspor, Yavru Aslanspor'u Penaltılarla Geçerek Şampiyon Oldu

Büyük Toramanspor, Yavru Aslanspor'u Penaltılarla Geçerek Şampiyon Oldu
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Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off finalinde Büyük Toramanspor, rakibi Yavru Aslanspor'u penaltı atışlarıyla 5-3 yenerek 1. Amatör Küme'ye yükseldi. Maç, Argıncık Stadı 2 Nolu Saha'da oynandı.

Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final maçında Büyük Toramanspor rakibi Yavru Aslanspor'u penaltı atışları sonrası 5-3 yenerek şampiyon oldu ve 1.Amatör Küme'ye yükseldi.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Bekir Kahraman, İbrahim Bayram, Samed Armut

Büyük Toramanspor: M. Enes Yıldız, Turgay Aktaş, Mükremin Bayrak (Seyit Pakır dk.83), Mustafa Aydın, Mustafa Karakavak, Tahsin Eraslan, Ebubekir Sain, İ.M. Bozarı, M.Kadir Aydoğdu, Serhat Pakır, Bahri Gören

Yavru Aslanspor: Baykal Altay, Emre Akyüz, Enes Bahar (Samet D. dk.83), Alican Koçer, Yusuf Kenan K., İbrahim Çalış, Osman Karapınar, Hüsnü Can Turgut, Kadir Güngör, Melik Yıldırım (Muhittin Bahar dk.83), İlhan Sefa Köroğlu

Gol olan penaltılar: M.Kadir Aydoğdu, Serhat Pakır, Bahri Gören Mustafa Aydın, İbrahim Moussa Bozarı (Büyük Toramanspor), İbrahim Çalış, Yusuf Kenan Karabulut, Muhittin Bahar, (Yavru Aslanspor)

Kaçan Penaltı: İlhan Sefa Köroğlu (Yavru Aslanspor)

Kırmızı Kartlar: Emre Akyüz ve İbrahim Çalış (maç sonu) (Yavru Aslanspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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