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Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası

Kadın Kılıç Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda 15'inci oldu.

Kadın Kılıç Milli Takımı, Tunus'ta düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda 15'inci oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla ve Fatma Zehra Köse'den oluşan milli takım ilk maçta Tablo-32'de Kazakistan ile karşılaştı.

Rakibini 45-40 mağlup eden milliler, Tablo-16'da karşılaştıkları Fransa'ya ise 45-28 mağlup oldu.

Türkiye, 26 takımın mücadele ettiği organizasyonu 15'inci sırada tamamladı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Dünya Kupası, Türkiye, Milli, Tunus, Spor, Haberler

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