Büyük Kadın ve Erkekler Avrupa Judo Kupası, Saraybosna'da yapılacak

Büyük Kadın ve Erkekler Avrupa Judo Kupası 20-21 Mayıs tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak. 25 ülkeden 117 kadın, 233 erkek sporcunun madalya mücadelesi vereceği Avrupa Judo Kupası'na, Türkiye Judo Milli Takımı 13 kadın, 11 Erkek sporcuyla katılıyor.

Avrupa Judo Kupası'nda tatamiye çıkacak sporcular şu şekilde:

ERKEKLER: 60 kiloda Emirhan Karahan, 66 kiloda Abdülaziz Kara ve Abdullah Berkin Özcan, 73 kiloda Talha Büyükeser, 81 kiloda Halil Çimen ve Niyazi Gökçen, 90 kiloda Can Güzel ve Ahmet Burak Çuhadar, 100 kiloda Feyyaz Yazıcı, +100 kiloda İbrahim Halil Özmen ve Furkan Güner.