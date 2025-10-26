Haberler

Büyük Erkekler Flag Futbol Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Güncelleme:
ODTÜ SK, Esenboğa Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. İstanbul Harmoni SK ikinci, Bandırma Korumalı Futbol SK ise üçüncü sırayı aldı.

Büyük Erkekler Flag Futbol Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Esenboğa Tesisleri'ndeki organizasyonda zorlu mücadelelerin ardından ODTÜ SK şampiyon oldu.

Şampiyonada ikinci sırayı İstanbul Harmoni SK, üçüncülüğü ise Bandırma Korumalı Futbol SK aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
