Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası'nda İkinci Gün Tamamlandı

Eskrimde İstanbul'da düzenlenen Büyük Erkekler Epe Dünya Kupası'nda ikinci gün tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılan ikinci gün müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcular belli oldu.

Fransız Alexandre Bardenet altın madalya kazanırken, Macaristan'dan Mate Tamas Koch gümüş madalyanın sahibi oldu. Hollanda'dan Tristan Tulen ve İtalya'dan Davide Di Veroli ise bronz madalya elde etti.

65 ülkeden 346 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yarın gerçekleştirilecek takım müsabakalarının ardından son bulacak.