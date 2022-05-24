Büyük dalga sörfünde dünya rekorunun yeni sahibi Sebastian Steudtner - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyük dalga sörfünde dünya rekorunun yeni sahibi Sebastian Steudtner

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Büyük dalga sörfünde dünya rekorunun yeni sahibi Sebastian Steudtner

Büyük dalga sörfü branşında 2020 yılında Alman sporcu Sebastian Steudtner'ın kırdığı dünya rekoru, resmi olarak onaylandı.

Büyük dalga sörfü branşında 2020 yılında Alman sporcu Sebastian Steudtner'ın kırdığı dünya rekoru, resmi olarak onaylandı.

Dünya Sörf Ligi'nden (WSL) yapılan açıklamaya göre, Steudtner, 29 Ekim 2020 tarihinde Portekiz'in Nazare bölgesindeki Kuzey Plajında 26.21 metre büyüklüğündeki devasa dalga üzerinde 30 saniyenin üzerinde sörf yaparak rekor kırdı.

Steudtner'in rekoru, araya pandemi girmesi nedeniyle bir buçuk yılı aşkın bir sürenin ardından yapılan ölçümlerle resmi olarak onaylandı ve Alman sporcu adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Portekiz'de düzenlenen törenle ödülünü alan Sebastian Steudtner, "O suda inanılmaz seviyede bir enerji hissettim. Benim için unutulmaz bir dalga oldu." değerlendirmesinde bulundu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de bugüne kadar ölçebildiği en yüksek dalga boyutunun bu olduğunu onaylamıştı.

Kariyerinde bu branşta daha önce iki ödüle daha layık görülen Steudtner'in öncesindeki rekor, 2017 yılında 24.38 metreyle Brezilyalı Rodrigo Koxa'ya aitti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Portekiz, 29 Ekim, Alman, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title