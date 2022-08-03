Büyük Britanya: 82-38 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan) (xx), Lukasz Jankowski (Polonya) (xx), Balazs Meszaros (Macaristan) (xx)TÜRKİYE: Berke (xx) 4, Arda (xx) 5, Karahan (xxx) 10, Tan (x) 3, Samet (xxx) 17, Eray (xx), Özgür (xxx) 10, Efe (xxx) 9, Kerem (xx) 4, Buğra (xxx) 8, Eren... SALON: Mustafa Kemal Atatürk HAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan) (xx), Lukasz Jankowski (Polonya) (xx), Balazs Meszaros (Macaristan) (xx) TÜRKİYE: Berke (xx) 4, Arda (xx) 5, Karahan (xxx) 10, Tan (x) 3, Samet (xxx) 17, Eray (xx), Özgür (xxx) 10, Efe (xxx) 9, Kerem (xx) 4, Buğra (xxx) 8, Eren (x) 2, Hamza (xx), Eray (xxx) 10 BÜYÜK BRİTANYA: Campbell (x) 3, Davis (xxx) 14, Walters (x) 2, Brown (x) 3, Michaels (x) 2, Cholevinskas (x) 3, Tucker (xx) 6, Wangoy (x) 2, Adeyemi (x), Buchanan (x), Round (x), Goodwin (x) 3 1'İNCİ PERİYOT: 23-11 İLK YARI: 41-18 3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-28 İzmir'de düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Büyük Britanya'yı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran binlerce seyircinin desteğiyle 44 sayı farkla 82-38 yenen Türkiye, adını çeyrek finale yazdırdı. Milli takım, Çekya'yı 88-57'lik skorla geçen Litvanya ile yarın çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Kazanan taraf şampiyonluk yolunda yarı finale yükselecek. Çeyrek finalde yarın Fransa-Slovenya, İsrail-Sırbistan, İspanya-İtalya maçları da oynanacak. Ay-yıldızlı ekip, Britanya önünde maça Berke ve Karahan'ın üçlükleri, Samet'in pota altında etkili oyunuyla başlayıp 16-2'lik seri yakaladı. Farkı 17 sayıya kadar çıkaran milliler, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibe 7 sayı şansı tanıyıp farkı 21'e taşıyan Türkiye, devre arasına 41-18 önde girdi. Üçüncü periyotta Britanya potasına 30 sayı gönderen ay-yıldızlılar, dördüncü periyoda 71-28 önde başladı. Son periyotta da farkı açmayı sürdüren milliler, maçtan rahat galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimizde Samet 17 sayı, 9 ribaundla en skorer isim oldu. - İzmir Spor Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş Mustafa Kemal Atatürk Britanya Türkiye Spor Haberler

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