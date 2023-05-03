BUÜ'lü öğrenci Dünya Üniversiteler Oyunları'nda Bursa'yı temsil edecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nusret Kayhan Altunkaya, Wushu dalındaki başarıları sayesinde FISU Dünya Üniversite Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Wushu Şampiyonası'nda mücadele eden BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Nusret Kayhan Altunkaya, Sanda dalı 70Kg'da Üniversiteler Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Müsabakalardan galibiyetle ayrılan Altunkaya, sevincini antrenörleri ve arkadaşlarıyla doyasıya kutladı.

Türkiye Şampiyonluğu sayesinde 20 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Sichuan kentinde düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Oyunları'na (FISU) katılma hakkı elde eden Nusret Kayhan Altunkaya, sağlam bir hazırlık dönemi geçireceğini ve şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Türkiye'yi, Bursa'yı ve Bursa Uludağ Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil edeceğinin sözünü veren Altunkaya, kendisine her zaman destek veren ailesine, antrenörlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti. - BURSA