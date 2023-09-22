Büşranur Uzun, Bocce Milli Takımı'na seçildi

Bocce Milli Takımı'na seçilen Samsun Alaçamspor sporcusu Büşranur Uzun, Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Ankara Kahramankazan'da 1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılan Bocce Petank Ümit Milli Takım seçmelerini kazan Büşranur Uzun, 12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa Monako'da yapılacak Ümit Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda 4 kişiden oluşan Ümit Milli Takım'da Türkiye'yi temsil edecek. Bocce takımının sporcusu Büşranur Uzun ile Alaçamspor Bocce Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, milli takım antrenörü olarak şampiyonada Samsun'un gururu olacak.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "6-9 Ekim 2022 yılında İspanya Palma del Malarco'da yapılan Bocce Petank Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize Avrupa şampiyonluğu getirdik. Hedefimiz, Fransa Monako'da yapılacak Avrupa Ümit Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tekrar Avrupa şampiyonluğu getirmek olacak. Alaçamspor Bocce Takımı olarak ülkemize, Alaçam gibi küçücük bir ilçeden tek branşta 16 milli sporcu vermenin gururunu yaşıyoruz" dedi. - SAMSUN