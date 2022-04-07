Büşra Savaş Türkiye şampiyonu

OLTU, ERZURUM (İHA) - Bursa da ikamet eden Oltu Dutlu köyünden olan Büşra Savaş, Sivas'ta yapılan Kickboks Okullar arası Türkiye Şampiyonasında bütün rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Oltu'nun yetiştirdiği Milli Takım Antrenörü Ekrem Kesgin nezaretinde 2011 yılında 5 yaşında sporla tanışan Büşra Savaş hem taekwondo hem Kickboks lisansına sahip, Siyah kuşak sahibi olmakla beraber 10 yaşına kadar il ve Bölge müsabakalarında birçok kez şampiyonluklar yaşadı.

2016 Yılında ilk defa katıldığı Taekwondo ve Kickboks Branşında her iki ayrı branşlarda gerçekleşmesi zor olan bir başarıya imza atarak iki ayrı branşta Türkiye şampiyonu oldu.

Savaş, 2022 yılına kadar Ulusal ve Uluslararası arenada birçok kez şampiyonluklar kazandı. Şampiyon sporcu Mayıs ayında yapılacak Dünya kupasında ülkemizi temsil edecek.

Oltulu Büşra Savaşın başlıca başarıları şöyle;

2016 Yılı Taekwondo Türkiye şampiyonu

2016 Yılı Kickboks Türkiye şampiyonu

2017 Yılı Taekwondo Türkiye 2.si

2017 Yılı Kickboks Avrupa Kupası Şampiyonu

2018 Yılı Taekwondo Open Cup 5.si

2018 Yılı Kickboks Avrupa Kupası Şampiyonu

2018 Yılı Kickboks Okullar arası Türkiye şampiyonu

2019 Yılı Kickboks Okullar arası Türkiye 2.si

2020 Yılı Kickboks Okullar arası Türkiye şampiyonu

2022 Yılı Kulüpler arası Kickboks Türkiye şampiyonu

2022 Yılı Kickboks Okullar arası Türkiye şampiyonu - ERZURUM