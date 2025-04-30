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Büşra Emire Para Taekwondo Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Büşra Emire Para Taekwondo Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı
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Niğdeli milli sporcu Büşra Emire, Çin'in Taian kentinde düzenlenen Para Taekwondo Başkanlık Şampiyonası'nda üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Emire, Avrupa Gençlik Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

Çin'in Taian kentinde düzenlenen Para Taekwondo Başkanlık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Niğdeli milli sporcu Büşra Emire şampiyonadan ödülle döndü.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü para taekwondo sporcularından Büşra Emire, turnuvada gösterdiği üstün performansla üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Para Taekwondo Başkanlık Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Büşra Emire, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Milli sporcumuz, elde ettiği bu önemli başarıyla yalnızca ilimizi değil, tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Bu büyük başarıdan dolayı sporcumuzu ve antrenörlerini tebrik ederiz, Büşra Emire'ye Avrupa Gençlik Oyunları'nda da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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