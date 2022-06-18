Büşra Çan Kop, Meksika'da dünya şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büşra Çan Kop, Meksika'da dünya şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Büşra Çan Kop, Meksika'da dünya şampiyonu oldu

Büşra Çan Kop, Meksika'da gerçekleşen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Büşra Çan Kop, Meksika'da gerçekleşen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Meksika'nın Leon kentinde organize edilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Büşra Çan Kop 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. 289 sporcunun katıldığı şampiyonada kızlar 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Büşra Çan Kop, koparmada elde ettiği 94 kilo ile gümüş, silkmede 118 kilo ile altın, toplamda da 212 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı Meksika'da dinletme başarısı gösterdi.

Milli sporcuya müsabaka sonrasında madalyasını Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı İlker Özkan takdim etti.

Turnuvadaki milli sporcuların, 7. gün sonunda toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 16 oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sonora Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title