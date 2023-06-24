Busenaz Sürmeneli son 16 turuna çıktı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında milli sporcu Busenaz Sürmeneli, son 16 turuna çıktı. Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda Litvanyalı rakibi Austeja Auciute'yi rahat bir şekilde 5-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Erkekler 80 kiloda Kaan Aykutsun ise Romanya'dan Paul Andrei Aradoaie'ye 3-1 yenildi ve oyunlara son 32 turunda veda etti. Boksta müsabakalar yarın da devam edecek.