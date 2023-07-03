Busenaz Sürmeneli Avrupa Oyunları'nda Altın Madalya Aldı

Avrupa Oyunları'nda altın madalya alan olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu olamadığı için bu oyunları bir rövanş olarak gördüğünü ve sonunda altın madalyayı aldığını söyledi. Sürmeneli, zorlu süreçlerden geçtiğini ancak hiç vazgeçmediğini ve antrenörü Şennur Demir'e minnettar olduğunu belirtti.

3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya alan olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Avrupa şampiyonu hiç olamadım. Bu yüzden Avrupa Oyunları benim için bir rövanştı. Sonunda altın madalyayı aldım." dedi.

Polonya'da gerçekleşen oyunlarda 66 kiloda altın madalya alan Busenaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonluklarına bir yenisini Avrupa Oyunları'nda ekleyen başarılı milli boksör, "Olimpiyat şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum ama Avrupa şampiyonu hiç olamadım. Bu yüzden Avrupa Oyunları benim için bir rövanştı. Sonunda altın madalyayı aldım. Burada, Avrupa Şampiyonası'nda yenildiğim rakibimi de yendim. Bu oyunlar için çok emek verdim. Geçirdiğim ameliyattan sonra sürekli kamplardaydım. Geri dönüp dönemeyeceğimi hep düşünmeye başladım. Allah çalışana veriyor, daha 2 aydır evime gitmedim. 45 gündür bu altın madalya için kendimi kamplara kilitledim." ifadelerini kullandı.

"Saygı duyulan bir boksörüm"

Busenaz Sürmeneli, finalde yendiği Belçikalı rakibinin maçtan sonra kendisini havaya kaldırarak tebrik etmesini şöyle değerlendirdi:

"Bazılarına göre idolüm bazılarına göre de düşman olabilirim. Çünkü beni yenmek için uğraşıyorlar. Rakibimin finalden sonra beni kucaklayıp kaldırması, ne kadar saygı duyulan bir boksör olduğumu gösteriyor. Ringte seyir zevki veren hareketler yapıyorum, insanlar belki de benim egolu olduğumu düşünüyor. Aslında dışarıda rakiplerimle nasıl muhabbetim olduğumu bilmiyorlar. Bu benim oyun tarzım."

Çok zor süreçler geçirdiğini ancak hiçbir zaman vazgeçmediğini anlatan Busenaz, "Antrenörüm Şennur Demir hep yanımdaydı. Bana ablalık, yoldaşlık yaptı. 1 ay boyunca kahvaltımı hazırladı evinde. Ben hiçbir şey unutmam. Yolda elimi tutan insanları asla unutmam. Hep Şennur ablamın alnından öperek teşekkür ederim." diye konuştu.

Şennur Demir: "Antrenör olarak zirveden başladım"

Aktif boks hayatını bitirdikten sonra Busenaz Sürmeneli'nin antrenörlüğünü üslenen Şennur Demir, büyük bir sevinç yaşadığını dile getirdi.

Demir, Busenaz'a her zaman ablalık yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Antrenör olarak direkt zirveden başladım. Ben yıllarca Buse'yle aynı odada kaldım, kamplar yaptım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ben ona bir ablalık yapmaya çalışıyorum Antrenörlük yapmak haddime değil, belki de onun bana öğretecek çok şeyi var. Beraber bir yola çıktık. Bu kız bir süper kahraman değil, olağanüstü süreçlerden geçtik. Burada da inanılmaz zor kura çektik. İngiliz boksör, yılın en iyi boksörü seçilmiş kızı yenerek bizim karşımıza çıktı. Bizden tabii ki güle oynaya yenmemizi bekliyorlar ama öyle olmuyor. Kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aylardır ailemizden uzağız. İnşallah olimpiyat madalyamız da aynı renkte olur."