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Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalya kazandı

Demirören Haber Ajansı - Ercan Ata - Spor
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Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalya kazandı

Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya maçına çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu, Alman rakibine yenilip minderden Avrupa 2'ncisi olarak ayrıldı.

Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya maçına çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu, Alman rakibine yenilip minderden Avrupa 2'ncisi olarak ayrıldı.

Macaristan'da düzenlenen şampiyonada final maçında Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşan Buse, son bölümDe 6-5 öne geçti. Ardından puan için yüklenirken kendi oyununda altta kaldı ve tuşla maçtan yenik ayrıldı. Buse bu sonuçla şampiyonadan gümüş madalya ile ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor

Gümüş Madalya, Altın Madalya, Güreş, Alman, Spor, Haberler

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