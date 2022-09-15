Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçına çıkacak Spor Haberleri Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, repesajda karşılaştığı Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva'yı yenerek bronz madalya maçında mücadele etme hakkı kazandı. Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, repesajda karşılaştığı Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva'yı yenerek bronz madalya maçında mücadele etme hakkı kazandı. Sırbistan'da yapılan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj maçında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Rakibini 10-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Buse Tosun Çavuşoğlu, akşam seansında Japon güreşçi Masako Furuichi ile bronz madalya müsabakasında karşı karşıya gelecek. - BELGRAD Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sırbistan Spor Haberler

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