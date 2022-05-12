Buse Naz Çakıroğlu son 16'ya yükseldi - Haberler

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Buse Naz Çakıroğlu son 16'ya yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Buse Naz Çakıroğlu son 16'ya yükseldi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turuna yükseldi. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 50 kiloda ringe çıkan Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan'ı mağlup etmeyi başardı.Milli boksör, son 16 turunda pazar günü Cezayirli Roumaysa Boualam ile karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Buse Naz Çakıroğlu, Milli Sporcu, Boks, Spor, Haberler

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