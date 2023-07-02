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Buse Naz Çakıroğlu Altın Madalya Kazandı

Buse Naz Çakıroğlu Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

p> Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda (Krakow-Malopolska 2023) milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları (Kraków-Malopolska 2023) devam ediyor. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo finalinde altın madalya kazanmak için Fransız Wassila Lkhadiri ile karşı karşıya geldi. Son 16 turunda Ermeni Anush Grigoryan'ı, çeyrek finalde Polanyalı Natalia Rok'u, yarı finalde ise İtalyan Giordana Sorrentino'yu mağlup ederek finale çıkan Çakıroğlu, finalde Fransız Wassila Lkhadiri'yi 5-0 mağlup ederek Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Buse Naz Çakıroğlu Polonya Spor Haberler

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