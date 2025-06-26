Buse Er, Türkiye Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Buse Er, Türkiye Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'den katılan Buse Er, 58 kilogram kategorisinde Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcusunu ve antrenörünü tebrik etti.

Eskişehir'den Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Buse Er, Türkiye 2'ncisi oldu.

Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 25-29 Haziran tarihleri arasında Samsun'da düzenlend. Şampiyonaya, Eskişehir'den sporcu Buse Er katılım sağladı. Er, 58 kilogram kategorisinde Türkiye 2'nciliği elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medyadan konuyla ilgili yapmış olduğu paylaşımda, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu

Yüzmek için değil akılalmaz sebeple baraja girdi, bir daha çıkamadı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı

Panikle kaçan öğrenciler birbirlerini ezdi: 29 ölü, yüzlerce yaralı
500T otobüs hattının güzergahı değişti

"Üzerinde güneş batmayan hat" için yeni karar! Güzergahı değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.