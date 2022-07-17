Bursasporlu futbolcular laktat testinden geçti Bursasporlu futbolcular 5 grup halinde laktat testinden geçti. Bursasporlu futbolcular 5 grup halinde laktat testinden geçti. Bursaspor'da yeni sezon hazırlıları devam ederken, yeşil-beyazlı futbolcular sabah saatlerinde laktat testinden geçti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki testte futbolcuların oldukça yoruldukları gözlendi. 5 farklı grup halinde laktat testinden geçen Bursaspor futbolcular, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Spor Bursaspor Spor Haberler

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