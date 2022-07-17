Bursasporlu futbolcular laktat testinden geçti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursasporlu futbolcular 5 grup halinde laktat testinden geçti.
Bursasporlu futbolcular 5 grup halinde laktat testinden geçti.
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıları devam ederken, yeşil-beyazlı futbolcular sabah saatlerinde laktat testinden geçti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki testte futbolcuların oldukça yoruldukları gözlendi. 5 farklı grup halinde laktat testinden geçen Bursaspor futbolcular, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / Spor