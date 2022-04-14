Bursaspor zorlu İstanbulspor deplasmanında

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Kocaelispor galibiyeti ile moral bulan Bursaspor, yarın akşam deplasmanda İstanbulspor'u da yenip seri galibiyetlere başlamak istiyor. 31 puanı bulunan yeşil-beyazlı takımın bu kritik maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor yarın akşam deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında oynanacak olan kritik maçta kümede kalma savaşı veren yeşil-beyazlı takım mutlaka galibiyeti planlarken, ilk ikiyi zorlamak ve play-off yerini sağlamlaştırmak isteyen İstanbulspor da üç puan parolasıyla sahaya çıkacak. Bursaspor son olarak Kocaelispor'u yenerken, İstanbul ekibi de deplasmanda Menemenspor'u 3-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı takım 31 puanla 18. sırada, ev sahibi ekip ise 51 puanla 4. basamakta bulunuyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor