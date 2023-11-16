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Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Bursaspor, TFF 2. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda futbolcular taktik çalışmalar yaptı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Bursaspor yarın gerçekşeştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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