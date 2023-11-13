Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kırklarelispor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Cumartesi günü oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.
Kırklarelispor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Cumartesi günü oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 14. haftasında sahasında ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Dün oynanan Kırklarelispor karşılaşmasında görev alan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA