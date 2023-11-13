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Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Kırklarelispor'a 3-0 mağlup olan Bursaspor, ara vermeden Cumartesi günü oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.