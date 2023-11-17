Bursaspor-Zonguldak Kömürspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı

Bursaspor Kulübü, TFF 2. Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçı biletlerinin saat 10.00 itibariyle satışa çıktığını duyurdu. Bilet fiyatlarında indirime gidildi.

Bursaspor- Zonguldak Kömürspor maçı biletleri saat 10.00 itibariyle satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp, bilet fiyatlarından indirime gittiğini de açıkladı.

Bursaspor Kulübü, TFF 2. Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçı biletlerinin saat 10.00 itibariyle satışa çıktığını duyurdu. 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatlarında da indirime gidildi. En son iç saha maçında 100 TL'den 75 TL'ye inen Güney Kale Arkası bilet fiyatları 50 TL'ye çekildi. Bilet fiyatları şu şekilde; Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 100 TL, Doğu Alt Tribünü: 130 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 300 TL" - BURSA