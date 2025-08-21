Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Söğütspor ile Eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kura çekimi sonuçlandı. Bursaspor'un rakibi Söğütspor olurken, diğer Bursa ekiplerinin eşleşmeleri de belli oldu. Maçlar 2-3-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur kura çekiminde Bursaspor, Söğütspor ile eşleşti. Bursa temsilcilerinin rakipleri de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda Bursaspor'un rakibi Söğütspor oldu.

Kupa heyecanında yalnızca Bursaspor değil, diğer Bursa ekipleri de sahne alacak. Yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu;

"Bursaspor - Söğütspor, Aliağa Futbol - İnegöl Kafkas, Yalova 77 - Bursa Nilüfer, Bursa Yıldırım - Altay, Kestel Çilek - Uşakspor ve İnegölspor - Ezinespor."

1. eleme turu maçları 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
