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Bursaspor, Ziraat Kupası Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Ziraat Kupası Hazırlıklarını Tamamladı
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Bursaspor, 7 Eylül Turgutlu 1984 ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde bu akşam yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri, pas oyunları ve taktik antrenman gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 7 Eylül Turgutlu 1984 ile karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıkları bugün yapılan idmanla birlikte tamamlandı.

Bursaspor, sahasında 7 Eylül Turgutlu 1984ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor rakibi ile yarın saat 20.30'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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