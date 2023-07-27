Bursaspor Yönetimi Geçmiş Dönem Mali Kayıtlarının Hukuka Uygun Olmadığını Açıkladı

Bursaspor Yönetim Kurulu, geçmiş dönem mali kayıtlarının hukuka uygun olmadığının tespit edildiği ve hukuki yollara başvurulduğu açıklandı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu olarak, bilanço incelemeleri neticesinde geçmiş dönem mali kayıtlarının hukuka uygun olmadığı, fiili durumla örtüşmediği ve usule aykırı olduğu anlaşılınca, Derneğimizin amacına aykırı hususların yargı nezdinde incelenmesi adına hukuki yollara başvurulmuştur." - BURSA