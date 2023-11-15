Bursaspor Yönetim Kurulu: Vergi yapılandırılması devam ediyor

Bursaspor Yönetim Kurulu, vergi yapılandırılmasının bozulmadığını ve ödemelerin devam ettiğini belirterek, 'Bursaspor'un almakla karşı karşıya olduğu -3 puan cezası ise sadece vergi borçlarını değil futbol ailesi borçlarını da kapsamaktadır' dedi.

Bursa spor Yönetim Kurulu, vergi yapılandırılmasının bozulmadığını ve ödemelerin devam ettiğini belirterek, "Bursa spor'un almakla karşı karşıya olduğu-3 puan cezası ise sadece vergi borçlarını değil futbol ailesi borçlarını da kapsamaktadır" dedi.

Bursa spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim kurulu olarak son dönemlerde çıkan haberlere istinaden Ömer Furkan Banaz döneminde yapılmış olan vergi yapılandırmamız bozulmamış olup ödemeleri devam etmektedir. Nitekim yapılan her taksit ödemesi 2010 yılından 2021 sonuna kadar olan vergi borçlarını kapatmaktadır. Bursa spor'un almakla karşı karşıya olduğu -3 puan cezası ise sadece vergi borçlarını değil futbol ailesi borçlarını da kapsamaktadır. Bursa spor Yönetim Kurulu olarak BTSO Başkanımız ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili olan, Bursalı ve Bursasporlu olan Sayın İbrahim Burkay'dan isteğimiz daha önce de olduğu gibi Bursa ilimizin bir ticaret ve üretim şehri olmasından dolayı bu şehri temsil eden yegane spor kulübü Bursasporumuza, Bursa'nın sahip çıkmasına destek olmasıdır. Bu sebeple kendisine karşı yapılan haberlerden farklı bir sonuç çıkarmak hiç kimsenin menfaatine olacak bir durum değildir. Bu konuyu özellikle belirterek herhangi bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek isteriz. Bursaspor camiasına arz ederiz." - BURSA