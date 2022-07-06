Bursaspor yeni sezonda 16 farklı şehre gidecek

Bursaspor yeni sezonda 16 farklı şehirde 3 puan savaşı verecek. Yeşil-beyazlı takımı zorlu deplasmanlar bekliyor.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un rakipleri belli oldu. Yeşil-beyazlı takım 19 takımlı Beyaz Grup'ta yer aldı. Bursaspor, tarihinde ilk kez resmi maçlarda karşılaşacağı bir çok rakibini şimdiden analiz etmeye başladı. 18 takımla mücadele etmek için 16 farklı deplasmana gidecek olan Bursaspor, sadece İnegölspor maçı için Bursa dışına çıkmayacak.

İstanbul'a iki kez gidecek

İstanbul'a Arnavutköy Belediyespor ve Esenler Erokspor maçları için iki kez gidecek olan Bursaspor'un deplasman rotası şu şekilde: İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Düzce, Ankara, Afyon, Isparta, Çorum, Mersin, Sivas, Erzincan, Bayburt, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman.

Bursaspor 19 takımlı grupta yer aldı

Yeşil-beyazlı takımın rakipleri ise şu takımlardan oluştu: "Afjet Afyonspor, Amed Sportif, 24 Erzincanspor, Ankaraspor, Arnavutköy Belediyespor, Batman Petrolspor, Bayburt Özel İdare, Düzcespor, Bursaspor, Çorum FK, Esenler Erokspor, Nazilli Belediyespor, Ispartaspor, İnegölspor, Menemenspor, Sivas Belediyespor, Somaspor, Şanlıurfaspor, Tarsus İdman Yurdu" - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor