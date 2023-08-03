Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, pas oyunları ve ayak tenisi maçlarıyla tamamlandı.