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Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Bursaspor, sezon öncesi üçüncü etap kamp çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bu akşam saatlerinde taktik idman yaptı.

Bursaspor, sezon öncesi üçüncü etap kamp çalışmalarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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