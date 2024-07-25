Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Bursaspor, yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular son bölümde salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA