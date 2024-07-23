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Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Bursaspor, yeni sezon öncesi yapılan idmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular sahada ısınma hareketleri yaparken, son bölümde salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor, yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular son bölümde salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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