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Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını hücum ve savunma çalışmalarıyla sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Gündüz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bu akşam yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar hücum ve savunma çalıştı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı günün antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ve reaksiyon süratiyle başladı. İkinci bölümde hücum-savunma geçişleri oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Haberler

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