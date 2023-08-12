Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bu akşam yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar hücum ve savunma çalıştı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı günün antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ve reaksiyon süratiyle başladı. İkinci bölümde hücum-savunma geçişleri oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. - BURSA