Bursaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sınırlandırılmış dar ve geniş alan çalışmalarıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı ve sınırlandırılmış dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandı.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları bu sabah yapılan idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım sınırlandırılmış dar ve geniş alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas pres çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA