Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 20. haftasında karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki takım, antrenman sonrasında kampa girdi.
Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Çalışma, pas oyunlarıyla devam ederken, antrenmanın son bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı.
Maçın hakemleri belli oldu
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak mücadelede Ankara bölgesi klasman hakemi Mustafa Ünver düdük çalacak. Ünver'in yardımcılıklarını Şükrü Mert ve Beran Yalçın yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Mazlum Doğan Bodur görev alacak. - BURSA