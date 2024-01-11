Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına devam ediyor
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.
Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına bugün yaptığı taktik çalışmalarla devam etti.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışma yaparak tamamladı.
Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA