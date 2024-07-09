Üye Girişi
Haberler

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla için imza töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Batalla, "Diego Simeone gibi 12 yıl burada kalmak istiyorum" dedi. Bursaspor yönetimi, Batalla için imza töreni düzenledi. Başkan Enes Çelik, Batalla'nın başarılı bir kariyer geçirmesini temenni etti. Batalla ise Bursaspor'a olan sevgisini dile getirerek, uzun vadede Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone gibi 12 yıl kalmak istediğini söyledi.

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla için imza töreni düzenlendi. Arjantinli teknik adam 3 yıllık sözleşmeye imza atarak, "Diego Simeone gibi 12 yıl burada kalmak istiyorum" dedi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan 2010 yılı Süper Lig şampiyonu Bursaspor'da yeni yapılanma devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtan Bursaspor yönetimi, Batalla için imza töreni düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında 3 yıllık sözleşmeye imza atan Batalla ile birlikte Başkan Enes Çelik de törende yer aldı. Başkan Çelik, Pablo Martin Batalla ile ilgili olarak, "Dileriz uzun yıllar devam eder. Hocalık kariyerinin de futbolculuğu kadar başarılı olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimizde de ilk önceliğimiz kendisiydi" dedi.

"Konu Bursaspor olunca her şey değişti"

Pablo Martin Batalla da ise şunları söyledi:

"Bu sene çalışmama kararım vardı ama Bursaspor söz konusu olunca her şey değişti. Burada olmaktan çok mutluyum. Burayı kendi ailem olarak gördüm. Yardım etmekten çok memnunum. Nilüfer'deki tecrübemden dolayı bir kaç kulüpten teklif aldım ama aile planlarımdan dolayı bunları kabul etmedim. Bursaspor'un planı, transfer tahtasının açılması beni etkiledi. Kabul etmek zor olmadı. Konu Bursaspor olunca zaten ailem de beni her zaman destekliyor."

Yeşil beyazlı taraftarları 22 Temmuz'daki sezon açılış idmanına davet eden Batalla, kısa vadede hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtirken, uzun vadede de Bursaspor'da, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone gibi 12 yıl kalmak istediğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Bursa Spor Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Bakmadan Geçme

10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title