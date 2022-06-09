Bursaspor'un yeni teknik adamı Tahsin Tam, Sportif Direktörü İsmail Ertekin oldu - Haberler

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Bursaspor'un yeni teknik adamı Tahsin Tam, Sportif Direktörü İsmail Ertekin oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'un yeni teknik adamı Tahsin Tam, Sportif Direktörü İsmail Ertekin oldu

Bursaspor'da 'Diriliş Sezonu' adı altında çok önemli anlaşmalar yapıldı.

Bursaspor'da 'Diriliş Sezonu' adı altında çok önemli anlaşmalar yapıldı. Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Tahsin Tam olurken, Sportif Direktörlük görevine İsmail Ertekin getirildi.

Bursaspor'da yepyeni bir dönem başladı. Yeşil-beyazlı takımda Sportif Direktörlüğe İsmail Ertekin'i getirdi. Bursaspor'un yeni hocası ise Tahsin Tam oldu. Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, her iki isimle de anlaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz; Sportif Direktörlük görevi için İsmail Ertekin, Teknik Direktörlük görevi için ise Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. İsmail Ertekin ve Tahsin Tam'a kulübümüze hoş geldin diyor; yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

(Barış Yalım - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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