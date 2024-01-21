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Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür'ten açıklama

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Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür, yapılan olağanüstü kongre sonrası yaptığı açıklamada, genç çocuklarla çıkacakları yolculukta ligde kalacaklarını ve daha iyi planlar yapacaklarını belirtti.

Bursaspor'un yeni Başkanı Sinan Bür, "Centilmence geçen bir yarışta teveccüh bize oldu. Biz de bu teveccühü karşılıksız bırakmayacağız. Genç çocuklarla çıkacağımız yolculukta inşallah sonunu başarıyla getireceğiz ve ligde kalacağız" dedi.

Bursaspor'da yapılan olağanüstü kongre sonrası başkan seçilen Sinan Bür, ilk açıklamasını yaptı. Başkan Bür, " Bursaspor'un son zamanlarındaki tarihçesinde böyle yoğun katılımlı bir kongre olmamıştı. Kongreye gelip de destek verenlere teşekkür ediyoruz. İki aday vardı, centilmence bir yarış oldu. Teveccüh bize oldu. Biz de bu teveccühü karşılıksız bırakmayacağız. Genç çocuklarla çıkacağımız yolculukta inşallah sonunu başarıyla getireceğiz ve ligde kalacağız. Sonrasında da daha iyi planlar yapacağız. Zor bir görev ama üstesinden geleceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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