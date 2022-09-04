Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor Spor Haberleri Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Afyonspor'la yarın akşam karşı karşıya gelecek. Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Afyonspor'la yarın akşam karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan 2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, lige yarın oynayacağı müsabaka ile başlayacak. İlk haftayı maç yapmadan geçen yeşil-beyazlı takım 2. hafta maçında Afyonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Zafer Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Veli Karakaya yönetecek. Karakaya'nın yardımcılığını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Ersin Erbay yapacak. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.