Bursaspor'un Menemenspor maçı biletleri satışa çıktı - Haberler

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Bursaspor'un Menemenspor maçı biletleri satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'un Menemenspor maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor-Menemenspor maçının biletleri satışa çıktı.

Bursaspor-Menemenspor maçının biletleri satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp bu konuyla ilgili taraftarına bilgilendirme mesajı geçmemesi dikkat çekti.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Menemenspor maçının biletleri satışa çıktı. Yeşil-beyazlı kulüp, belki de tarihinde ilk kez bununla ilgili taraftarını bilgilendirmedi. Satışa çıkan biletlerin fiyatları, son haftalarda olduğu gibi sabit tutuldu. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi; "Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL,Batı Alt Tribünü: 50,00 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL, 1963 Tribünü: 150,00 TL." - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Lirası, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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