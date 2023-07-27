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Bursaspor'un genç futbolcusu Samet Bozkurt sakatlandı

Spor Haberleri

Bursaspor'un genç futbolcusu Samet Bozkurt'un uyluk kasında üçüncü derecede yırtık tespit edildiği ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bursaspor'un genç futbolcusu Samet Bozkurt'un sakatlandığı ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Samet Bozkurt'un yapılan kontrollerinin ardından uyluk kasında üçüncü derecede yırtık tespit edilmiştir. Tedavisine başlanmış olup 1 buçuk ay sahalardan uzak kalması beklenmektedir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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