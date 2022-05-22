Bursaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız takıma veda etti - Haberler

Bursaspor'un genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Genç futbolcu, "Bursaspor daha güçlü dönecek" dedi.

Bursaspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Genç futbolcu, "Bir sezon boyunca formasını terlettiğim Bursaspor'da bugün son maçıma çıktım. Bu süreçte üzerinde emeği olan, gelişimime katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bir teşekkür de ne olursa olsun desteğini esirgemeyen taraftarımıza Bursaspor daha güçlü dönecek!" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor