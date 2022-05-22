Bursaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız takıma veda etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız takıma veda etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız takıma veda etti

Bursaspor'un genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız, yeşil-beyazlı takıma veda etti.

Bursaspor'un genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Genç futbolcu, "Bursaspor daha güçlü dönecek" dedi.

Bursaspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Uğur Kaan Yıldız, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Genç futbolcu, "Bir sezon boyunca formasını terlettiğim Bursaspor'da bugün son maçıma çıktım. Bu süreçte üzerinde emeği olan, gelişimime katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Bir teşekkür de ne olursa olsun desteğini esirgemeyen taraftarımıza Bursaspor daha güçlü dönecek!" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title