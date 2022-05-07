Bursaspor'un efsane başkanı İbrahim Yazıcı kabri başında anıldı - Haberler

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Bursaspor'un efsane başkanı İbrahim Yazıcı kabri başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'un efsane başkanı İbrahim Yazıcı kabri başında anıldı

Bursaspor Kulübü, efsane başkanı İbrahim Yazıcı'yı vefatının 9. yılında da unutmadı.

Bursaspor Kulübü, efsane başkanı İbrahim Yazıcı'yı vefatının 9. yılında da unutmadı. Yazıcı, mezarı başında saygı, sevgi, ve özlemle anıldı.

2013 yılında yaşamını yitiren Bursaspor'un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı, aramızdan ayrılışının 9. yılında Emirsultan'daki kabri başında anıldı. Anma törenine merhum İbrahim Yazıcı'nın eşi Ayşen Yazıcı, oğlu Serkan Yazıcı, kızı Efsun Yazıcı, Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Başkan Ömer Furkan Banaz, Genel Sekreter Sinan Topuk, Amatör Branşlar ve Futbol Okulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yolgeçen, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alp, eski yöneticilerden İlhan Uslu, Öztürk Yazıcı ve çok sayıda Bursaspor taraftarı katıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Şampiyon, Spor, Haberler

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