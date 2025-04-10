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Bursaspor'un Artvin Hopaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

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Bursaspor, Artvin Hopaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına başladı. Antrenmanın başlangıcında ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalara geçildi. Ayrıca, Pazar günkü karşılaşmanın biletleri kısa sürede tükendi.

Bursaspor deplasmanda Artvin Hopaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve geçiş oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Timsah, Artvin Hopaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Biletler tükendi

Pazar günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak Artvin Hopaspor - Bursaspor karşılaşmanın biletleri bugün kısa sürede tükendi. 13.732 kapasiteli stadyumun tamamı satıldı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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