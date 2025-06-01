Bursaspor'un 62. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Bursaspor'un 62. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Bursaspor Kulübü'nün 62. kuruluş yılı, Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yüzlerce meşale ile kutlandı. Taraftarlar, renkli görüntülerle büyük bir coşku yaşadı.

BURSASPOR Kulübü'nün kuruluşunun 62'nci yılı yüzlerce yanan meşale ile kutlandı, ortaya görkemli görüntüler çıktı.

Bursaspor Kulübü'nün 62'nci kuruluş yılı, Eski Atatürk Stadyumu alanındaki Millet Bahçesi'nde görkemli bir etkinlikle kutlandı. 1 Haziran 1963'te kurulan yeşil-beyazlı kulübün yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar saat 21.16'da yüzlerce meşale yaktı. Taraftarların oluşturduğu renkli görüntüler büyük beğeni topladı. Etkinlikte konuşan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "62 yıl önce, Bursa'nın nüfusu 700 bindi. 700 bin nüfuslu Bursa, Bursaspor'u doğurdu. Bursaspor, 1967 yılında Süper Lig'de oynamaya başladı. O günden bugüne, Bursaspor çok önemli başarılar elde etti. Sizin yaşlarınızdaki dönemimizde bir görevimiz henüz yokken, Bursa Atatürk Stadyumu'nun tel örgülerinden, Muradiye sırtlarından Bursaspor'u izledik. Ne zaman ki bir imkan sahibi olduk, o zaman Bursaspor'un önüne düştük. Bugün, sizlerin sayesinde Bursa'da birlik sağlandı. Bu birliği, büyük Bursaspor taraftarı sağladı. Seneye, Bursaspor inşallah 1'inci Lig'e çıkacak. 2027'de ise Bursaspor Süper Lig'de olacak. Bursaspor'u destekleyen kardeşlerimize, belediye başkanlarımıza ve sanayicilere teşekkür ediyorum. 62'nci yılımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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