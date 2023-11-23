Bursaspor'un 1461 Trabzon FK maçındaki hakemi belli oldu

TFF 2. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan 1461 Trabzon FK - Bursaspor maçının hakemleri belli oldu. Maçı Eren Özyemişçioğlu yönetecek.

Bursaspor'un deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon FK maçında hakem Eren Özyemişçioğlu görev yapacak.

TFF 2. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan 1461 Trabzon FK - Bursaspor maçının hakemleri belli oldu. 26 Kasım Pazar günü Orta Hisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Eren Özyemişçioğlu yönetecek. Özyemişçioğlu'nun yardımcılığını Melih Kurtuluş ve Denizcan Şahin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hasan Avcı olacak.

Genç hakem Özyemişçioğlu, ilk kez bir Bursaspor maçında düdük çalacak. - BURSA