Bursaspor Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek - Haberler

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Bursaspor Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında pazar günü oynanacak olan Bursaspor-Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında pazar günü oynanacak olan Bursaspor- Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Bursaspor'un sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. 8 Mayıs Pazar günü Bitci Timsah Park Stadı'nda oynanacak maçta Yasin Kol'un yardımcılığını Muhammet Yumak ve Oğuz Terzi yapacak. Dördüncü hakem ise Alpaslan Şen olacak.

Yasin Kol yönetiminde bugüne kadar 4 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ümraniyespor, Bursaspor, Spor Toto, Pazar, Spor, Haberler

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